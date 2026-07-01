Xi reivindica a China como «constructora de paz» y defensora del orden internacional

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Pekín, 1 jul (EFE).- El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, reivindicó este miércoles a China como «constructora de la paz mundial», «contribuidora al desarrollo global» y «defensora del orden internacional», durante su discurso por el 105.º aniversario de la formación.

Xi afirmó en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín que el PCCh «siempre se ha situado del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización humana» y sostuvo que la «modernización china» ha ampliado las vías de desarrollo para los países del Sur Global.

La declaración llega en una conmemoración marcada por la centralización del poder en torno a Xi, la campaña de disciplina interna y las tensiones de Pekín con Occidente y Taiwán, una isla autogobernada para cuya «reunificación» China no ha descartado el uso de la fuerza. EFE

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