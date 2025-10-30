Xi viaja a Corea del Sur para su reunión con Trump y el Foro de APEC

Pekín, 30 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, viajó este jueves a Corea del Sur, donde hoy se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de un acuerdo que rebaje las tensiones comerciales entre ambos países.

Los medios estatales chinos informaron a primera hora de la partida de Xi hacia la ciudad surcoreana de Busan, donde se celebrará el cara a cara con Trump y que se encuentra a menos de dos horas de vuelo de Pekín.

Además de verse con el mandatario estadounidense, el presidente chino participará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Gyeongju, y realizará una visita de Estado a Corea del Sur. EFE

