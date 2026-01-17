Ya son más de 71.500 los muertos en Gaza por la ofensiva israelí

2 minutos

Jerusalén, 17 ene (EFE).- Los palestinos fallecidos a causa de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ascienden ya a 71.548, tras el último recuento publicado hoy por el Ministerio de Sanidad local.

«Se han añadido 92 mártires (como Sanidad se refiere a los fallecidos) a las estadísticas acumuladas de mártires, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité de Aprobación de Mártires entre el 2 y el 16 de enero de 2026», recoge el boletín de Sanidad publicado este sábado.

El ministerio también elevó a 171.353 las personas que han resultado heridas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.

Además, Sanidad informó de que 464 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor el vigente alto el fuego el pasado 10 de octubre, y otros 1.275 han resultado heridos.

Desde el inicio de la tregua los rescatistas en el enclave han recuperado los cadáveres de 712 personas que permanecían sepultados bajo escombros o en lugares de difícil acceso.

Los 92 fallecidos registrados en el boletín publicado este sábado son personas cuya muerte Sanidad aún debía corroborar, ya que para que se reconozca su muerte, Sanidad requiere a la población que la denuncie a través de una página web del ministerio la defunción de sus allegados.

El proceso de reconocimiento de la defunción pasa por que el denunciante presente testigos y pruebas hasta que, finalmente, un comité determina que la persona en cuestión efectivamente ha fallecido y que su muerte se debe a la ofensiva de Israel y no a otras causas.

En octubre, cuando entró en vigor la tregua, Sanidad estimaba que unos 7.000 cadáveres seguían sepultados o en lugares de difícil acceso en Gaza.

El ministerio contaba con los nombres y apellidos de 3.600, pero consideraba que prácticamente otros tantos seguían desaparecidos sin que nadie hubiera denunciado su desaparición. Esto se debe, dijeron entonces funcionarios de Sanidad a EFE, a que los ataques israelíes se cobran habitualmente la vida de familias completas, por lo que no queda nadie que denuncie su desaparición. EFE

pbj/vh