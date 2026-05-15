Zarpa desde Turquía una nueva flotilla para Gaza, anuncia el organizador

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Decenas de barcos zarparon este jueves desde el suroeste de Turquía como parte de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, informó uno de los organizadores a la AFP.

«Unos 50 barcos zarparon de Marmaris hace aproximadamente una hora», declaró Gorkem Duru, miembro de la rama turca del grupo de activistas de la Flotilla Global Sumud.

«Se les unirán cuatro o cinco barcos de la Coalición de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales. Ahora están navegando hacia Gaza», añadió.

La Flotilla Global Sumud será la tercera iniciativa en un año que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza, que sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023.

La segunda de esas flotillas fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a Grecia el 30 de abril y la mayoría de los activistas fueron llevados a Europa.

Sin embargo, Israel mantuvo bajo arresto durante 10 días a dos de los tripulantes, el brasileño Thiago Ávila y Saif Abu Keshek, de origen palestino y nacionalidad española; posteriormente, fueron expulsados.

España, Brasil y Naciones Unidas habían solicitado la rápida liberación de los activistas, y organizaciones de defensa de los derechos humanos dijeron que esas detenciones fueron ilegales y que los hombres sufrieron abusos mientras estuvieron bajo custodia israelí.

Las autoridades israelíes han rechazado las acusaciones de abusos, pero no han presentado cargos contra los activistas.

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