Zelaya convoca movilización en apoyo de alcalde hondureño por supuesto fraude en comicios

Tegucigalpa, 27 dic (EFE).- El coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Manuel Zelaya, convocó este sábado a la militancia de esa institución a una movilización, el próximo lunes, en apoyo al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien considera que le están haciendo fraude en la reelección del cargo.

«Si el pueblo no se moviliza porque es Navidad, la militancia del partido Libre por conciencia debe movilizarse este lunes al INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) a las 4 pm (22:00 GMT) para apoyar (a) Aldana en resistencia pacífica, no violenta y democrática que ya le están aplicando el Algoritmo Trump 2025-Wins Honduras-style elections», indicó Zelaya en la red social X.

Aldana, quien se considera ganador de la alcaldía de la capital tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, permanece desde hace 19 días bajo una carpa a un costado en las afueras del INFOP, donde se resguarda con militares y policías todo el material de los comicios, de los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró presidente electo a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional.

Según Aldana, quien busca la reelección arropado con la bandera de Libre, las actas que tiene en su poder le garantizan el triunfo, pero el candidato a alcalde del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, lo estaría superando por 600 votos de diferencia.

El alcalde capitalino reconoce que la diferencia con Zelaya es muy estrecha, pero exige la revisión completa de más de 400 actas en las que él considera que se estaría ratificando su triunfo.

El viernes, Aldana dijo a EFE que el «campamento» en el que permanece «lo instalamos para elevar una voz de protesta, arropados en la verdad. Yo soy periodista, y en el periodismo se nos enseña a informar con veracidad, a vivir con la verdad y a morir por la verdad. Y aquí estoy con las actas en mano y las 492 inconsistencias que presentó el CNE».

La incertidumbre por la demora en los resultados de las elecciones generales en Honduras cesó en el nivel presidencial después de que Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado presidente electo, pero se mantiene en las alcaldías y diputados, por inconsistencias de actas en varios de los 18 departamentos del país.

La situación sigue siendo muy compleja porque ya van tres días de parálisis del escrutinio especial que se inició el pasado día 18, con cinco días de retraso, con 2.792 actas con inconsistencias.

La parálisis del escrutinio especial obedece a un «boicot» de partidos políticos en el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE, según las consejeras del ente electoral Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente.

El pleno del CNE, que también integra Marlon Ochoa, del Partido Libre, se reunió el viernes y hoy, de manera virtual, para tratar sobre el retraso del escrutinio especial con las actas inconsistentes de los niveles municipales y legislativos.

Según lo acordado hoy, el escrutinio se estaría reanudando hacia las 18:00 hora local (00:00 GMT).

Desde el 30 de noviembre el CNE tiene, por ley, hasta el 30 de diciembre para dar a conocer todos los resultados de las elecciones generales de Honduras, que han sido quizá las más difíciles en la historia política del país, según Hall.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes) 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

Los diputados del Parlamento Centroamericano ya están elegidos, según la declaración del CNE del pasado miércoles en la que dio a conocer que el presidente electo de Honduras es Nasry Asfura, quien asumirá el poder el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. EFE

