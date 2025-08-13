Zelenski: hay que usar la experiencia de Ucrania para no caer en engaño por parte de Rusia

2 minutos

Berlín, 13 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este miércoles un mensaje indirecto a EE. UU. antes de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, en el que instó a tener en cuenta la experiencia de Kiev y sus socios europeos para no caer en el engaño de parte de Rusia.

«La experiencia de Ucrania y de nuestros socios ha de usarse para impedir el engaño por parte de Rusia. Ahora mismo no hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra», aseguró en X.

«Las hostilidades continúan. Están preparando operaciones ofensivas», continuó el mensaje, publicado poco antes de que, según está previsto, Zelenski llegue a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con Trump, organizados por el jefe de Gobierno alemán.

El líder ucraniano recordó que en los últimos días ha mantenido contactos y consultas con más de una treintena de gobiernos de todas las partes del mundo, para coordinar posiciones después de que se anunciara la cumbre de Alaska.

«Hay que poner fin a esta guerra. Hay que ejercer presión sobre Rusia para lograr una paz justa», enfatizó una vez más.

La reunión prevista entre Trump y Putin, la primera de este tipo desde el inicio de la guerra, ha causado gran inquietud en Ucrania, que no ha sido incluida en el formato pese a la insistencia de la UE, la cual ha reclamado a Washington que no tome decisiones sin tener en cuenta a Kiev.

La Casa Blanca, por otro lado, ha rebajado este martes las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz y ha indicado que para Trump se tratará eminentemente de un «ejercicio de escucha».

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció anoche que Ucrania prepara supuestamente un ataque de falsa bandera contra civiles en la región ucraniana de Járkov con el fin de frustrar la cumbre de Alaska. EFE

