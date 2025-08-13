The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski: hay que usar la experiencia de Ucrania para no caer en engaño por parte de Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 13 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este miércoles un mensaje indirecto a EE. UU. antes de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, en el que instó a tener en cuenta la experiencia de Kiev y sus socios europeos para no caer en el engaño de parte de Rusia.

«La experiencia de Ucrania y de nuestros socios ha de usarse para impedir el engaño por parte de Rusia. Ahora mismo no hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra», aseguró en X.

«Las hostilidades continúan. Están preparando operaciones ofensivas», continuó el mensaje, publicado poco antes de que, según está previsto, Zelenski llegue a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con Trump, organizados por el jefe de Gobierno alemán.

El líder ucraniano recordó que en los últimos días ha mantenido contactos y consultas con más de una treintena de gobiernos de todas las partes del mundo, para coordinar posiciones después de que se anunciara la cumbre de Alaska.

«Hay que poner fin a esta guerra. Hay que ejercer presión sobre Rusia para lograr una paz justa», enfatizó una vez más.

La reunión prevista entre Trump y Putin, la primera de este tipo desde el inicio de la guerra, ha causado gran inquietud en Ucrania, que no ha sido incluida en el formato pese a la insistencia de la UE, la cual ha reclamado a Washington que no tome decisiones sin tener en cuenta a Kiev.

La Casa Blanca, por otro lado, ha rebajado este martes las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz y ha indicado que para Trump se tratará eminentemente de un «ejercicio de escucha».

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció anoche que Ucrania prepara supuestamente un ataque de falsa bandera contra civiles en la región ucraniana de Járkov con el fin de frustrar la cumbre de Alaska. EFE

cph/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR