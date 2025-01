Zelenski: La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del presidente Trump

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, como máxima garantía de seguridad, depende en última instancia de Donald Trump, quien acaba de asumir la presidencia de EE.UU., según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Tras intervenir ante la asamblea anual del Foro Económico Mundial (WEF), Zelenski comentó a un grupo de corresponsales que, si bien hay «cuatro países» miembros de la OTAN que, a día de hoy, se oponen a la adhesión de Ucrania, en realidad todo dependería de una decisión favorable de Estados Unidos.

«La mayoría de los aliados lo apoya, pero cuatro países se oponen a nuestra adhesión a la OTAN: Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría», pero a la hora de la verdad, «todo depende de los Estados Unidos y, específicamente, de su presidente», comentó Zelenski tras intervenir ante la conferencia anual del WEF en esta localidad de las montañas suizas.

«Si el presidente Trump quiere ver a Ucrania en la OTAN, todos lo apoyarán; si él no está preparado para ello, no estaremos en la OTAN», dejó claro.

En su opinión, la pertenencia a la Alianza Atlántica sería una garantía no sólo para Ucrania, sino también para EE.UU., Europa «y la propia Rusia», porque, argumentó, «la OTAN representa un compromiso: dentro de ella, Ucrania no podría en el futuro ir contra Rusia».

Para EE.UU. y Europa sería, además, la solución «más barata», frente a propuestas como el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Zelenski no quiso responder a la pregunta de cuántos soldados extranjeros serían necesarios, llegado el caso, pero indicó que 200.000 representa «un mínimo».

Insistió en que su país nunca reconocerá legalmente la ocupación por Rusia de una parte de su territorio, y que tratar a las dos partes en este conflicto en pie de igualdad constituye ya «una derrota para Ucrania».

«Nosotros somos las víctimas, no empezamos la guerra. Fue (el presidente ruso, Vladímir) Putin quien lo rompió todo. Él es el culpable», subrayó. «Y no quiere poner fin a la guerra, porque no ha alcanzado el objetivo que se marcó, que era acabar con la independencia de Ucrania».

Zelenski consideró que, al acceder a la independencia (1991) tras el colapso de la Unión Soviética, «fue un error» entregar a Rusia las armas nucleares desplegadas en Ucrania sin la contrapartida de una adhesión a la OTAN. EFE

