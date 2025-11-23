Zelenski a los negociadores: hay que detener este derramamiento de sangre con garantías

Berlín, 23 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este domingo su esperanza de que arroje un resultado la reunión que mantienen en Ginebra representantes de su país con altos cargos de EE.UU. y emisarios de los principales países de la Unión Europea (UE), porque «hay que detener este derramamiento de sangre» con garantías que permitan evitar una nueva invasión rusa.

«Los equipos ucraniano y estadounidense, así como los equipos de nuestros socios europeos, están en estrecho contacto, y espero sinceramente que haya un resultado», escribió en la red social X, en la que recalcó que debe «detenerse el derramamiento de sangre y debemos garantizar que la guerra nunca se reavive».

Zelenski señaló que aguarda en Kiev el resultado de las conversaciones de este domingo en Suiza y confió en que «todos los participantes sean constructivos».

«Todos necesitamos un resultado positivo», enfatizó el mandatario ucraniano.

En la ciudad suiza de Ginebra comenzaron hoy las reuniones para trabajar en el plan de paz de 28 puntos que EE.UU. presentó el jueves pasado en Kiev a Zelenski y del que no informó a los socios europeos, que rechazan varios puntos del mismo.

El plan, en su estado actual, contempla la entrega por parte de Ucrania de la región oriental del Donbás, incluida la parte de Donetsk que aún controla, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la anexionada península de Crimea como territorio ruso, la reducción del tamaño del Ejército ucraniano a 600.000 soldados frente a los 900.000 actuales, y el compromiso de Kiev de no entrar jamás en la OTAN, entre otros puntos que debilitarían al país invadido y también la seguridad europea.

A cambio, Ucrania recibiría garantías de seguridad ambiguas que no convencen ni a Kiev ni a los socios comunitarios, que recuerdan que, en el pasado, la renuncia por parte de Kiev al arsenal nuclear ucraniano a cambio de promesas rusas de que respetará plenamente su integridad territorial no han impedido una nueva invasión.

En la mesa de negociación en Suiza se sientan un equipo de nueve altos cargos ucranianos encabezados por el jefe de Gabinete de Zelenski, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov, la delegación estadounidense formada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el emisario para la paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

En apoyo de Ucrania han acudido los asesores en política exterior y seguridad de Alemania, el Reino Unido y de Francia. EFE

