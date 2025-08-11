Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una «victoria personal»

1 minuto

Berlín, 11 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer utilizar como una «victoria personal» su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

«Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes», dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Zelenski hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.

«Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario», afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere «preparativos para nuevas operaciones ofensivas».

Zelenski apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas. EFE

smm/psh