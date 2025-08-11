The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una «victoria personal»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 11 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer utilizar como una «victoria personal» su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

«Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes», dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Zelenski hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.

«Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario», afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere «preparativos para nuevas operaciones ofensivas».

Zelenski apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas. EFE

smm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR