Zelenski agradece la carta de Melania Trump a Putin sobre los niños ucranianos deportados

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodomír Zelenski agradeció este lunes desde la Casa Blanca la carta que la primera dama de EE.UU, Melania Trump, envió al mandatario ruso, Vladímir Putin, para abogar por la reunificación de los niños ucranianos deportados a Rusia en sus territorios ocupados.

«Muchas gracias a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos. Ella envió una carta a Putin sobre nuestros niños», dijo Zelenski al entregar una carta de agradecimiento a Trump, en el arranque de su encuentro en Washington.

Trump respondió que «la primera dama (Melania) sintió esto muy profundamente».

«Ella ha visto lo mismo que ustedes ven, y lo que yo también veo. Es horrible. Ella ama a los niños, tiene un hijo maravilloso al que probablemente ama más que a nadie, incluso más que a mí —odio admitirlo—», añadió.

El presidente estadounidense agregó que «era una carta muy hermosa» y que la misma fue «bien recibida» por Putin.

La carta de la primera dama que fue entregada en la cumbre bilateral Trump-Putin del pasado 15 de agosto pedía el fin de la guerra por el futuro de los niños que se ven inmersos en el conflicto y llamaba a la conciencia de los lideres que tienen posibilidad de tomar decisiones.

En marzo de 2023, La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Trump tenía previsto transmitir a Zelenski las condiciones propuestas para lograr la paz por parte de Putin en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas una posible cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, así como garantías de seguridad a Kiev fuera del paraguas de la OTAN. EFE

