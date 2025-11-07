Zelenski cifra en 314 el número de soldados rusos que han entrado en Pokrovsk

Kiev, 7 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que el Ejército de su país ha establecido en 314 el número de soldados rusos que han conseguido entrar en la disputada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

«En la misma ciudad, en su interior, hay, según los datos de los militares, 314 rusos», declaró Zelenski, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La cifra parece contrastar con los partes oficiales rusos sobre la situación en la ciudad. Según dijo Moscú el jueves, en las 24 horas anteriores las fuerzas rusas habían tomado 64 edificios en Pokrovsk y sus alrededores.

Zelenski explicó que las fuerzas rusas han intensificado su cerco desde fuera sobre la ciudad en los últimos días, llevando a cabo 220 ataques en sólo 72 horas.

También este viernes, el Ejército ucraniano había informado de una disminución de la actividad rusa durante el jueves en ese frente, que tendría como objetivo reducir el alto número de bajas.

El Ejército ucraniano también explicó que continúa tratando de localizar y eliminar a los centenares de soldados rusos que han conseguido entrar en la ciudad, muchos de ellos infiltrándose a través de las defensas ucranianas que la protegen.

Blogueros militares rusos y ucranianos discrepan sobre el grado de control que han logrado establecer los infiltrados rusos.

Mientras los rusos dan por ocupada buena parte de la ciudad, desde Kiev se mantiene que esas mismas zonas son escenario de combates en los que ninguno de los dos bandos ha llegado a imponerse.

Rusia sostiene además que las tropas de Kiev están prácticamente rodeadas en Pokrovsk.

Ucrania reconoce grandes dificultades logísticas, pero niega cualquier bloqueo, si bien voces dentro y fuera de su Ejército han pedido que se evacúe la ciudad cuanto antes para evitar bajas o la captura masiva de soldados. EFE

