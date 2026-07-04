Zelenski confirma nuevo ataque contra terminal petrolera en San Petersburgo

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Berlín, 4 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado el nuevo ataque ucraniano contra una terminal petrolera en San Petersburgo en el marco de su estrategia de mermar con bombardeos de largo alcance la maquinaria bélica del Kremlin.

«Anoche, nuestras sanciones (ataques) ucranianas de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron objetivos en las cercanías de San Petersburgo. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron infraestructura petrolera portuaria que genera ingresos para la guerra de Rusia (…), escribió Zelenski en sus redes sociales.

«También se realizaron ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar», dijo, en referencia a la base naval que acoge la Flota Báltica de la Armada rusa.

Zelenski recalcó que la distancia desde la frontera estatal de Ucrania es superior a 850 kilómetros.

Según un vídeo que ha publicado Zelenski en la red social X, varias columnas de humo salen de la terminal petrolera, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, solo afirmó que durante la respuesta al ataque fueron derribados 72 drones enemigos sobre el territorio de la región, pero aseguró que no se ha recibido información sobre víctimas ni daños materiales a través de los servicios de emergencia.

Poco antes del mensaje de Zelenski el Estado Mayor General de Ucrania aseguró que el país invadido ha eliminado con sus ataques de largo alcance contra territorio ruso casi el 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. EFE

cae/ah