Zelenski confirma que Rusia sigue insistiendo en la retirada total de Ucrania de Donetsk

Kiev, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en un encuentro con EFE y otros medios internacionales celebrado el domingo en Kiev que Rusia sigue exigiendo en sus conversaciones con EE.UU. sobre el final de la guerra que Ucrania se retire por completo de la región oriental de Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. EFE

