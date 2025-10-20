Zelenski confirma que Rusia sigue insistiendo en la retirada total de Ucrania de Donetsk

2 minutos

Kiev, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en un encuentro con EFE y otros medios internacionales celebrado el domingo en Kiev que Rusia sigue exigiendo en sus conversaciones con EE.UU. sobre el final de la guerra que Ucrania se retire por completo de la región oriental de Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas.

“La idea de los rusos no ha cambiado. Quieren que salgamos del Dombás”, dijo Zelenski utilizando el nombre por el que se conoce el área que comprende ambas regiones del este de Ucrania.

El presidente ucraniano dijo que, en la reunión que mantuvo el viernes pasado en Washington con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y con otros representantes de su Administración, como su emisario para Rusia, Steve Witkoff, volvió a dejar claro que la posición ucraniana tampoco ha cambiado y esta exigencia sigue siendo inaceptable para Kiev.

Rusia cambió el primer año de la guerra su Constitución para declarar parte del país Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, otras dos regiones ucranianas que controla parcialmente.

“El señor Witkoff dice que eso está en la Constitución rusa. Por eso yo le expliqué al señor Witkoff una vez más que si mañana o tras el final de la guerra Putin incluye algo más en su Constitución, ¿tendremos que retirarnos de nuevo de ese territorio?”, dijo Zelenski, que también recordó que los referéndums de anexión celebrados por Rusia en la parte ocupada de esas regiones ucranianas se hicieron sin las menores garantías.

Preguntado sobre la posibilidad de que Rusia renuncie a una parte de las regiones de Jersón y Zaporiyia a cambio de que Ucrania le ceda todo el Dombás, como según algunos medios estaría dispuesto a aceptar Putin, Zelenski dijo que “por el momento no hay una posición clara” del Kremlin al respecto. EFE

