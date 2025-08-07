Zelenski continúa con Macron su ronda de contactos europeos sobre la negociación con Rusia

Kiev, 7 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este jueves con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para coordinar posiciones antes de que venza este viernes el plazo de diez días que le dio el presidente de EE.UU., Donald Trump, al líder del Kremlin, Vladímir Putin, para que emprenda pasos concretos hacia un final negociado de la guerra en Ucrania.

Zelenski mantuvo esta llamada con Macron después de hablar por teléfono también hoy con el canciller alemán, Friedrich Merz. El presidente ucraniano tiene previsto llamar también este jueves a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Seguimos siendo conscientes de la necesidad de un alto el fuego real», dijo Zelenski al informar sobre la llamada a Macron. «Ucrania está lista para ello, y no ha habido una respuesta clara en pública de Rusia hasta ahora», agregó.

El presidente ucraniano pidió que se aclare cuanto antes el precio que habrá de pagar Rusia por alargar más el conflicto, en lo que parece una referencia a EE.UU. y a la promesa de Trump de que tomará represalias contra Moscú si no accede a bajar las armas.

«Mucho dependerá -tanto ahora como en el largo plazo- de la prudencia y la efectividad de cada paso que den Europa y EE.UU.», escribió también Zelenski. EFE

