Zelenski evade pregunta sobre cesiones territoriales y promete comicios tras alto el fuego

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, evadió este lunes una respuesta directa a la cuestión de si está dispuesto a realizar cesiones territoriales para llegar a un acuerdo de paz con Rusia y prometió que se celebrarán elecciones en Ucrania tras un alto el fuego tan pronto como las condiciones lo permitan.

«Vivimos bajo ataques rusos constantes. Como Ustedes saben hoy ha habido muchos ataques y muchos heridos, con un niño entre los muertos, de un año y medio. Tenemos que poner fin a la guerra, detener a Rusia, y necesitamos apoyo», contestó a la pregunta de un reportero durante su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a redibujar los mapas, Zelenski no respondió de forma taxativa tal y como lo había hecho en los últimos días, en los que apuntó a la imposibilidad constitucional de ceder territorios a Rusia, sino que intentó no contrariar a su anfitrión.

«Necesitamos el apoyo de los estadounidenses y de los europeos. Y de eso se trata aquí. Creo que hemos demostrado que somos un pueblo fuerte y que tenemos el apoyo del pueblo de EE. UU. y del presidente de EE. UU. para poner fin a la guerra, para poder emprender esfuerzos diplomáticos y poner fin a la guerra de forma duradera», señaló.

Zelenski también prometió que se celebrarán elecciones en Ucrania tan pronto como haya un alto el fuego y las circunstancias sean lo suficientemente seguras como para permitirlo.

«Hace falta seguridad, un alto el fuego por tierra mar y aire, para que la gente pueda votar democráticamente. Celebrar elecciones abiertas, libres y secretas. Durante la guerra no se puede votar», contestó a la pregunta de un periodista, mientras que Trump bromeó con que si EE. UU. estuviese en guerra en 2028 él no necesitaría celebrar elecciones.

Zelenski y Trump se reunieron este lunes en la Casa Blanca después de que el presidente estadounidense se encontrase el viernes pasado en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin, y pusiera sobre la mesa la posibilidad de celebrar una cumbre trilateral en la que empezar a negociar un acuerdo de paz para Ucrania. EFE

