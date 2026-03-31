Zelenski insiste en una tregua de Pascua y pide a Trump que apoye la propuesta

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Kiev, 31 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este martes en la idea que lanzó la víspera de que se declare un alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa y pidió a Estados Unidos que apoye la propuesta.

«Hablé de ello ayer y lo repito hoy: hemos propuesto un alto el fuego para la festividad de Pascua. Esperamos que EE.UU. apoye esta propuesta y esperamos respuestas de Rusia», dijo Zelenski durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebra este martes en Kiev, según declaraciones recogidas por la agencia pública ucraniana Ukrinform.

El presidente ucraniano anunció, además, que tiene previsto hablar el miércoles con los mediadores estadounidenses sobre esta cuestión.

La Pascua ortodoxa se celebra el 12 de abril.

El portavoz el Kremlin, Dmitri Peskov, dijo sin embargo este mismo martes que Rusia rechaza la posibilidad de un alto el fuego, y emplazó a Zelenski a tomar las decisiones necesarias para que se firme una paz definitiva.

Rusia exige que Ucrania se retire del territorio que sigue controlando en la región del Donbás para poner fin a la guerra, algo que Kiev rechaza.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sí declaró el año pasado una tregua de treinta horas a la que también se sumó Kiev. EFE

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