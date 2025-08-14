Zelenski pide a Starmer que Reino Unido se una a la iniciativa PURL de apoyo a Ucrania

2 minutos

Berlín, 14 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, que su país se una a la iniciativa de los aliados de Kiev PURL, siglas inglesas del mecanismo ‘Lista de necesidades prioritarias de Ucrania’.

Tras reunirse con Starmer en la residencia oficial del primer ministro británico, Zelenski dijo en un mensaje en su cuenta de X que la ayuda militar a Ucrania, con mecanismos como PURL, fue parte de lo tratado por ambos líderes.

«También hablé sobre mecanismos para el suministro de armas, como el programa PURL, e insté al Reino Unido a unirse a él», señaló Zelenski, que describió el encuentro con Starmer de «bueno y productivo».

La ‘Lista de necesidades prioritarias de Ucrania’ es resultado del acuerdo alcanzado en julio por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y consiste en la adquisición de los socios europeos y Canadá de material militar estadounidense a través de la Alianza Atlántica.

En Londres, Zelenski y Starmer también coordinaron las posiciones de ambos países tras los encuentros virtuales mantenidos el miércoles a iniciativa del canciller alemán, Friedrich Merz, en los que estuvieron en contacto los principales líderes europeos, de la UE, de la OTAN, además de Trump.

El presidente ucraniano participó en esos encuentros desde Berlín, junto a Merz, y también estuvo presente en la reunión virtual del miércoles de la llamada Coalición de Voluntarios, que reúne una treintena de países que apoya a Ucrania, incluida España.

«Hemos hablado con bastante detalle las garantías de seguridad que pueden hacer que la paz sea verdaderamente duradera si EE.UU. logra presionar a Rusia para que detenga los asesinatos y se comprometa en una diplomacia genuina y sustantiva», dijo Zelenski sobre su encuentro con Starmer.

En esa cita, el presidente de Ucrania también trató con Starmer las inversiones en la industria de defensa ucraniana, en particular en la fabricación de drones, tecnología sobre la que Zelenski afirmó que su país cuenta con una capacidad de producción «excepcional».

La visita del mandatario ucraniano a Londres se produce después de su paso por Berlín a falta de un día para que, el viernes, Trump se reúna en Alaska (EE.UU.) con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, para abordar la guerra ruso-ucraniana. EFE

