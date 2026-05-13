Zelenski plantea una Europa militarmente autónoma dentro de una OTAN fuerte

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Bucarest, 13 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció hoy a Estados Unidos y a la Unión Europea su ayuda ante la agresión rusa y planteó la necesidad de que los 27 sean más autónomos militarmente dentro de una OTAN fuerte.

«Hay que demostrar que la OTAN es fuerte y no se desintegrará. Además, no temamos hablar de una UE que puede confiar en sus propias fuerzas para la defensa”, afirmó Zelenski durante su intervención en Bucarest en la cumbre del B9, que reúne a nueve países que fueron parte de la URSS o estuvieron bajo su órbita, y ahora son miembros de la OTAN.

Zelenski afirmó que su país está muy agradecido por el apoyo que ha recibido desde la invasión rusa en 2022 y recordó a la UE que esa ayuda «no es una pérdida de tiempo».

El presidente afirmó que incluso antes de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Rusia ya tenía aspiraciones territoriales sobre Ucrania.

«Nuestra tarea es garantizar que los dirigentes rusos jamás vuelvan a lanzar tales ultimátums, a dominar a sus vecinos ni a iniciar guerras sin consecuencias”, dijo Zelenski.

El líder ucraniano afirmó que en la reunión del B9 están presentes los países de la «región que se encuentra bajo la amenaza rusa».

El formato B9 se creó en 2015, por iniciativa de Rumanía y Polonia, tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por Rusia.

Reúne además a Bulgaria, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, y para esta edición, centrada en el fortalecimiento de la seguridad transatlántica y la coordinación de la defensa regional, se ha invitado también a los países escandinavos, a Islandia y a Estados Unidos. EFE

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