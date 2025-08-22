Zelenski reclama unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de la OTAN

2 minutos

Berlín, 22 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó este viernes como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en Kiev.

Zelenski pidió garantías «como las del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que son garantías muy eficientes», y afirmó que éste «es el resultado que tenemos que alcanzar» en las negociaciones que están teniendo lugar con los aliados de Ucrania.

El presidente ucraniano afirmó que todavía está por determinar qué países de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ prestarán qué contribución, por ejemplo apoyando a Kiev por tierra, por aire o por mar o proporcionando financiación al Ejército.

Otro tema que están tratando los aliados de Ucrania es la adquisición de armamento, por ejemplo a través del programa PURL por el que ya se han adjudicado 1.500 millones de dólares de socios europeos para adquirir armas estadounidenses, se congratuló Zelenski, que instó a incrementar esta cantidad y reclutar a más países para el programa.

El presidente ucraniano también aludió a la financiación de la producción doméstica de drones, en vista que Rusia está incrementando su uso de estos dispositivos no tripulados en el campo de batalla.

«El potencial de Ucrania para producir drones es mucho más elevado que nuestras capacidades de financiación y estamos trabajando para cerrar este vacío», afirmó.

Preguntado por la postura de Moscú de que Rusia no puede quedar al margen de las garantías de seguridad, Zelenski manifestó incomprensión.

«Las garantías de seguridad para Ucrania hacen falta para que nuestros nietos, nuestros hijos, sepan con seguridad que Rusia no les atacará en el futuro. Son garantías contra el agresor», aseveró.

«Cuando Rusia saca el tema, no sé quiénes les amenazan. Ellos nos han atacado, están en nuestro territorio. No sé qué garantías necesita el agresor», remachó el presidente ucraniano. EFE

cph/rod

(vídeo)