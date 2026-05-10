Zelenski saluda ausencia de ataques masivos, pero lamenta falta de tregua en el frente

2 minutos

Berlín, 10 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su alivio este domingo en el segundo día de alto el fuego entre Rusia y Ucrania por la ausencia de ataques masivos rusos, aunque lamentó que la tregua no se ha notado cerca del frente.

«Es un alivio que, por el momento, hoy no se hayan producido ataques masivos -ni ataques con misiles ni aéreos-. Sin embargo, en las zonas próximas al frente, en las localidades cercanas a la línea de combate no ha habido tregua», escribió en un mensaje en Telegram.

Señaló que los rusos continúan con su ofensiva en aquellos frentes que consideran clave, donde hay bombardeos y se han producido ataques con drones de diversos tipos.

Agregó que entre el sábado y el domingo se registraron más de 150 acciones de asalto, más de un centenar de bombardeos y casi diez mil ataques con drones kamikaze.

«Es decir, en el frente, el ejército ruso no respeta la tregua y ni siquiera lo intenta especialmente. Todas nuestras unidades ucranianas actúan de forma simétrica y defienden nuestras posiciones tal y como es necesario», agregó.

Subrayó que el sábado y el domingo Ucrania se ha abstenido de llevar a cabo acciones de largo alcance en respuesta a la ausencia de ataques masivos rusos.

«En el futuro, reaccionaremos de la misma manera, y si los rusos deciden volver a una guerra a gran escala, nuestras sanciones por ello serán inmediatas y contundentes», advirtió.

La distancia, en este caso, tiene cada vez menos importancia, dijo, y añadió que Ucrania lo ha demostrado con su alcance.

«Ucrania, en este sentido, siempre actúa con claridad y honestidad», afirmó. EFE

egw/ad