Zelenski se reúne con líderes europeos en Washington antes de encontrarse con Trump

3 minutos

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este lunes una reunión con algunos líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, antes de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski mantuvo un encuentro en la embajada de Ucrania en Washington con los líderes europeos que han viajado hasta EE.UU. para dialogar con Trump sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, después de que este se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska (EE.UU.).

A las 10.30 horas (14.30 GMT), el líder ucraniano se encontraba junto a Von der Leyen y Stubb.

Poco después, llegó el primer ministro británico, Keir Starmer, y se espera que también puedan unirse el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Antes de verse con sus socios europeos, Zelenski se ha reunido con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.

«Hablamos sobre la situación en el campo de batalla y nuestras sólidas capacidades diplomáticas: las de Ucrania y las de toda Europa, junto con las de Estados Unidos. Solo se puede obligar a Rusia a firmar la paz mediante la fuerza y el presidente Trump tiene esa fuerza. Tenemos que hacer todo lo posible para que se alcance la paz», escribió el ucraniano en X tras la reunión.

Los líderes europeos han viajado a Washington para hacer un frente común junto a Zelenski para encontrar una solución justa al conflicto que ya se extiende más de tres años.

A mediodía los europeos irán a la Casa Blanca y serán recibidos por Trump sobre las 14.00 horas (19.00 GMT) para mantener una reunión multilateral. Antes, el republicano dialogará en un encuentro bilateral con el líder ucraniano.

Junto a Trump, estarán el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial, Steve Witkoff, y Kellogg.

Zelenski estará acompañado por su jefe de gabinete, Andriy Yerma, y por Rustem Umerov, exministro de Defensa y actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar «jugando» con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea ya han avanzado que mañana martes celebrarán un cumbre virtual en la que se expondrán los detalles de las diferentes reuniones que se mantengan en Washington. EFE

ecs/asb/psh