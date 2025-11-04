Zelenski visita a sus tropas en el frente de la asediada Pokrovsk

2 minutos

Kiev, 4 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, a una de las unidades que defienden esta parte del frente bélico.

“La situación operativa cerca de Pokrovsk y en las afueras fue el principal tema de conversación con los soldados de la 25ª Brigada Separada Aerotransportada Sicheslav, que está implicada en las operaciones defensivas en este sector del frente”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano agregó que la reunión tuvo lugar en ese mismo sector del frente y sirvió, entre otras cosas, para que condecorara a los militares.

Entre los asuntos que habló con ellos Zelenski mencionó la situación en el frente y las cuestiones del suministro, la logística o las rotaciones de tropas.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró este martes que sus tropas siguen tomando paulatinamente más territorio en los alrededores de Pokrovsk, al tiempo que han ocupado en las últimas horas 35 edificios en dos barrios de la misma ciudad, donde se producen duros combates entre ambos bandos.

Zelenski había comenzado su viaje al frente con visitas a dos unidades en el sector de Dobropilia, al norte de Pokrovsk. En Dobropilia las tropas ucranianas han recuperado en las últimas semanas unos 180 kilómetros cuadrados de territorio, según el Ejército ucraniano.

Ucrania lanzó el fin de semana una operación de las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) para tomar por asalto las partes de Pokrovsk que se hallan bajo control ruso en ese bastión.

Este martes el GUR difundió imágenes del combate en el frente de los combatientes de la unidad especial Timur en Pokrovsk. EFE

