Zelestra vende su negocio en Latinoamérica de 2,1 GW de capacidad a colombiana Promigas

2 minutos

Madrid, 5 dic (EFE).- La energética Zelestra ha vendido su negocio en América Latina, con una cartera total de 2,1 gigavatios (GW) de capacidad solar y almacenamiento en baterías, a la colombiana Promigas, informó este viernes la compañía española en un comunicado sin detallar el importe del acuerdo.

El cierre de la transacción está sujeto a la finalización de los procedimientos requeridos por las autoridades de competencia de Colombia y Perú, así como al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, que se completarán en los próximos meses.

La compañía española (antigua Solarpack) resaltó que el acuerdo supone un paso fundamental para completar su nueva estrategia, centrada en Europa y Estados Unidos.

Zelestra dispone de 19 proyectos en desarrollo avanzado ubicados en Colombia, Perú y Chile; y tiene 1,4 GW contratados con clientes, indicó la empresa.

El consejero delegado de la firma española, Leo Moreno, dijo que, con esta nueva estrategia, Zelestra quiere convertirse «en un líder multitecnológico y centrado en el cliente, con un enfoque estratégico principalmente en Europa y Estados Unidos».

«Estamos muy orgullosos del impacto que ha tenido Zelestra en América Latina a lo largo de los años y tenemos plena confianza en que el equipo seguirá generando un profundo impacto en los próximos años bajo su nueva titularidad», destacó.

Por su parte, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, resaltó que la adquisición impulsa la expansión de su cartera en soluciones energéticas, el crecimiento de los negocios no regulados y la expansión hacia otras áreas geográficas. EFE

