Zoe Martínez, la concejala cubano-brasileña que enamora a la derecha con su anticomunismo

Jon Martín Cullell

São Paulo, 14 oct (EFE).- La cubano-brasileña Zoe Martínez (La Habana, 25 años), la nueva promesa de la derecha bolsonarista, quiere llevar la lucha contra el comunismo en el que se crió en la ciudad de São Paulo, donde acaba de salir elegida concejal.

“¿Eres de izquierdas?”, pregunta, simpática y directa, al periodista de EFE al inicio de la entrevista.

Capitalismo o comunismo, Jair Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva: las gafas con las que Martínez mira al mundo no admiten medias tintas.

La estantería del salón de su espacioso piso en el centro de São Paulo también mantiene la coherencia ideológica: libros de Olavo de Carvalho, pensador de cabecera del bolsonarismo, y del economista liberal Friedrich Hayek.

Con la victoria en las municipales de la mayor ciudad de Sudamérica, Martínez, que llegó a los 12 años a Brasil y luego se naturalizó, asciende en las filas de la derecha, apoyada por el expresidente ultra Jair Bolsonaro y su esposa Michelle.

“El comunismo está más vivo que nunca”, asegura, pese a que en el Ayuntamiento de São Paulo no hay formaciones que se declaren comunistas.

De hecho, el Partido Liberal de Bolsonaro pasará de dos a siete concejales en la ciudad tras los comicios, la formación que más subió, y en el resto de Brasil conquistó más del doble de alcaldes que el Partido de los Trabajadores de Lula.

Entre las propuestas que le llevaron a ser elegida concejal, Martínez quiere dar armas de alto calibre a las fuerzas de seguridad pese al reciente aumento de la violencia policial en la región, porque dice preferir que “un bandido” muera a que lo haga un agente.

Y, para encender la “llama” del patriotismo entre los más jóvenes, propone hacer que los alumnos canten el himno brasileño una vez por semana.

Durante la campaña, divulgó su programa entre los más de un millón de seguidores que tiene en Instagram, red social que le ahorra las “distorsiones” de las que acusa a algunos medios de comunicación.

Una preadolescencia rebelde en Cuba

La historia personal de la concejal electa es miel para los oídos de la ultraderecha, que intenta recomponerse tras la derrota de Bolsonaro en 2022.

“Para mí, comunismo es exilio, falta de libertad y separación familiar”, afirma.

Martínez pasó años sin ver a sus padres, ingeniero él, socióloga ella, quienes se mudaron a Brasil en busca de mejores oportunidades, mientras la hija se quedó en Cuba con sus abuelos.

Dice que era rebelde y que, pese a los avisos de su familia, a veces le costaba mantener la boca cerrada. En la escuela, una vez se negó a dar dinero para un fondo del régimen cubano y la profesora la llamó “contrarrevolucionaria”, etiqueta que se le quedó pegada.

Ya en Brasil y libre de censura, un día publicó en Facebook un video contra el comunismo que se viralizó. A partir de entonces, se le abrieron las puertas de una ultraderecha que empezaba a ganar terreno en medio de los escándalos de corrupción del Partido de los Trabajadores.

Esa locuacidad también le ha dado problemas. Tras la derrota de Bolsonaro, llegó a decir en televisión que el Ejército debería destituir a magistrados de la Corte Suprema, lo que llevó a su despido como tertuliana en medio de las investigaciones del tribunal sobre la propagación de noticias falsas.

Martínez asegura que se retractó de esa declaración, pero que su apoyo a Bolsonaro no tiembla. A él le atribuye el auge de una “derecha de verdad” y rechaza la imagen retrógrada que según ella presenta la prensa.

“Dicen que es machista y grosero y que no le gustan los inmigrantes pero a mí siempre me trató súper bien… Soy inmigrante y me apoyó. ¿Cómo dicen que la derecha está contra los inmigrantes?”, comenta.

De cara a 2026, cuando se celebran las próximas elecciones presidenciales, Martínez confía en una vuelta de Bolsonaro, pese a que la Justicia lo declaró inelegible hasta 2030 por cuestionar el sistema electoral.

“Calma, todavía tenemos un añito y pico para revertir esa situación”, asegura, lista para la batalla.EFE

