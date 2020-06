Swiss pledge humanitarian aid for Yemenis and Palestinians

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ayuda suiza a yemenitas y palestinos 03 de junio de 2020 - 18:29 Suiza ha prometido 12 millones de dólares en ayuda para las víctimas de la prolongada guerra civil en el Yemen y para impulsar el apoyo a los palestinos. En Yemen, el capital será destinado a los programas de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos organismos se centran en el agua, la higiene y la protección de la población civil. Los fondos, comprometidos en una conferencia de donantes organizada por la ONU y Arabia Saudita el martes, forman parte de un paquete de ayuda internacional de 1 350 millones de dólares. El Gobierno suizo urgió a las partes beligerantes a respetar el derecho internacional humanitario e instó a todas las partes a encontrar una solución pacífica al conflicto en la península arábiga. El conflicto palestino Por otra parte, el ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, pidió a Israel y a las autoridades palestinas a reanudar el diálogo. “La perspectiva de una anexión parcial de Cisjordania dificultaría el regreso a la mesa de negociaciones y sería contraria al derecho internacional”, advirtió. La cooperación adicional de Suiza fue esencial para contrarrestar el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en la economía palestina. El Ministerio de Exteriores también anunció que aumentará la ayuda humanitaria y el apoyo a los programas de creación de empleo para los palestinos. Cassis hizo la declaración durante una reunión de un órgano de coordinación de la financiación en los territorios palestinos ocupados, informó el Gobierno suizo.