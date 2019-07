A causa della siccità i cantoni di Vaud, Friburgo e Neuchâtel adottano misure urgenti per sostenere gli agricoltori. Nell'immagine bovini al pascolo nella regione del passo di Marchairuz (VD).

A causa della siccità i cantoni di Vaud, Friburgo e Neuchâtel adottano misure urgenti per sostenere gli agricoltori: da subito questi ultimi possono far pascolare il proprio bestiame anche su certi prati solitamente destinati alla promozione della biodiversità.

Ciò evita ai contadini di dover nutrire gli animali con le riserve previste per l'inverno, spiega il dipartimento vodese dell'economia, dell'innovazione e dello sport in un comunicato odierno.

Da parte loro i contadini friburghesi e neocastellani possono da subito - invece che come solitamente a partire dal primo settembre - ricorrere per il pascolo a prati utilizzati in maniera estensiva e poco intensiva, margini erbosi adiacenti a siepi nonché prati rivieraschi, comunicano le rispettive Cancellerie di Stato.

Neuer Inhalt Horizontal Line