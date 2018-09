Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 20.03

L'ambulanza arriva a sirene spiegate fino all'ingresso del Comune, dove ci sono persone vestite a festa e fotografi. Dietro è scritto: ''Emergenza sposi''.

Dal mezzo scende una prima un uomo con vestito scuro e poi una donna che indossa un abito bianco: ''Una sposa!'' esclama qualcuno dalla folla che si è radunata. Scene da un matrimonio: è questo infatti il modo curioso e un tantino bizzarro che ha scelto una futura moglie per raggiungere il marito nella sede prescelta per lo svolgimento del rito civile, il Comune di Boscoreale (Napoli), dove la curiosa trovata è stata immortalata da video e foto finiti immediatamente sui social e rimbalzati sui mezzi di informazione.

Subito sono esplose le polemiche, le immagini sono diventate virali. Qualcuno, nei tanti commenti su Facebook, sostiene che sarebbe raro vedere un'ambulanza da queste parti. Figuriamoci vederne una che viaggia per portare una sposa ''all'altare''. C'è chi parla di trovata di cattivo gusto. I due coniugi hanno scelto questo trovata ''originale'' perché il loro amore ha come scenario proprio le ambulanze e più in generale il mondo della sanità: lei infermiere, lui barelliere. Entrambi vivono a Milano, lui è originario del paese vesuviano.

