The Swiss voice in the world since 1935
“رخصة دبي الموحّدة” تقلل مدة فتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%

أدت مبادرة رخصة دبي الموحّدة إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح 5 أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقا 65 يوما، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاربعاء.

وأطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفّر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات، بحسب الوكالة الرسمية.

وأسهم مشروع مزوّدي الخدمات، منذ إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بفتح ما يزيد على 3,000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134,000 ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.

هت/دص

