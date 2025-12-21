“متجر براند دبي” يحتفي بأعمال إبداعية لأكثر من 10 فنانين إماراتيين

يستضيف براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعمال أكثر من عشرة مبدعات ومبدعين إماراتيين، من خلال “متجر براند دبي” المقام في إطار فعاليات مهرجان “شِتَانا في حتّا”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة السبت أنّ المهرجان المقام على ضفاف بحيرة ليم ينظم بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وأوضحت أنّ المهرجان يأتي “تشجيعا للمواهب المبدعة وحرصاً على تعزيز المشهد الإبداعي في إمارة دبي بمواهب شابة متميزة”.

ويتيح المتجر لرواد المهرجان اقتناء مجموعة متميزة من الهدايا التذكارية، وفي مقدمها “صندوق زايد وراشد” الذي يحتفي بذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

ويعرض “متجر براند دبي” أعمال أكثر من 10 فنانين إماراتيين ينضم ثلاثة منهم للفعالية هذا العام للمرة الأولى هم: رفيعة النصار، ومحمد فكري، وسلامه النعيمي.

وتنوّعت الأعمال المعروضة ولكنها اجتمعت على فكرة واحدة هي إبراز جماليات دبي، خصوصا منطقة حتّا، كإحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في دولة الإمارات.

