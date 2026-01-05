The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“نستله” تطلب سحب حليب أطفال من دول أوروبية بسبب “مشكلة في الجودة”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة نستله السويسرية الاثنين سحب دفعات من حليب الأطفال في العديد من الدول الأوروبية، خصوصا ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، كإجراء احترازي.

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت “مشكلة في الجودة” في أحد المكونات الذي تم الاستحصال عليه من أحد مورديها الرئيسيين.

وأضافت “أجرت نستله اختبارات على كل زيوت حمض الأراكيدونيك وخلطات الزيوت المقابلة المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الرضع التي يحتمل أن تكون متأثرة”.

وأشارت إلى أنه “لم يتم تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المعنية حتى الآن”.

وقالت نستله إنها على اتصال مع السلطات في البلدان المعنية “لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة”.

وأضافت أن الشركة “تؤكّد للأهالي ومقدمي الرعاية أنها تتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سحب المنتج عند الضرورة”.

ونشرت المجموعة على مواقعها الإلكترونية الخاصة بالدول المتضررة صورا بأرقام دفعات المنتجات التي طلب سحبها والتي تباع تحت أسماء مختلفة.

نوو/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية