“نينتندو” تفتتح متحفها الخاص في كيوتو

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تفتتح نينتندو الأربعاء متحفها الخاص في اليابان، ما يتيح للزوار التعرف على أكثر من 130 عاما من تاريخ الشركة اليابانية العملاقة في ألعاب الفيديو والتي بدأت أنشطتها بأوراق اللعب.

ويبعد هذا المتحف بضعة كيلومترات من وسط مدينة كيوتو (غرب)، حيث المقر الرئيسي لشركة نينتندو، ويقع على أرض مصنع سابق حيث كانت الشركة تصنع خصوصا أوراق اللعب اليابانية التقليدية “هانافودا”.

ويضم الموقع الكثير من منتجات الشركة التي كانت موجودة منذ عام 1889 والتي ترتبط بمجالات مختلفة، بدءا من تصنيع البطاقات الغربية إلى الألعاب وألعاب الطاولة، قبل أن تحقق نجاحا عالميا بألعاب الفيديو الخاصة بها.

وأوضح صانع المحتوى الشهير شيجيرو مياموتو مبتكر شخصية “ماريو”، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت في نهاية آب/أغسطس “أردنا أن نُظهر تطور الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تمت مشاركتها وبناؤها على مر السنين” من جانب نينتندو.

ويضم المتحف أيضا المزيد من العناصر غير المتوقعة التي صنعتها نينتندو، مثل آلة التصوير أو عربة الأطفال.

يتيح جزء تفاعلي أيضا اللعب عبر الهاتف الذكي باستخدام بطاقات عملاقة معروضة على الأرض، أو ضرب كرات ترمى بواسطة آلة بمضرب في تصميم داخلي ياباني من أجواء الستينيات والسبعينيات، أو التحكم في ألعاب الفيديو عبر وحدة تحكم عملاقة ترغم شخصين على تنسيق تحركاتهما.

وتباع تذاكر الدخول عبر نظام قرعة، حيث تبلغ تكلفة دخول الشخص البالغ 3300 ين (22 دولارا). وقد بيعت جميع التذاكر لشهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

يندرج هذا المتحف في إطار التحول الاستراتيجي الذي أطلقته نينتندو منذ حوالى عشر سنوات بهدف زيادة عدد الأشخاص الذين يتعاملون مع شخصياتها، عبر المنتجات المشتقة وافتتاح متاجر أو مدن ترفيهية – مثل مناطق “سوبر نينتندو وورلد” في متنزهات يونيفرسال ستوديوز في اليابان أو الولايات المتحدة.

ودخلت “نينتندو” مجال ألعاب الفيديو في العام 1977 مع إطلاق أجهزة لعب منزلية “تي في غايم 15″ و”تي في غايم 16″، وابتكرت في الوقت نفسه ألعاب لمراكز لعب كـ”دانكي كونغ” الصادرة عام 1981.

ثم حققت نجاحا عالميا مع جهاز “فاميكوم” الذي أُطلق في اليابان عام 1983، والمعروف في الخارج باسم “نيس” (NES).

وبالإضافة إلى متحفها، من المقرر أن تفتتح الشركة بحلول نهاية العام مساحة جديدة مخصصة لشخصيتها “دانكي كونغ” في متنزه “يونيفرسال ستوديوز اليابان” الترفيهي في أوساكا غرب البلاد.

ماك-نف/جك/ب ح