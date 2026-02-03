أردوغان لولي عهد السعودية: عازمون على تعزيز العلاقات الثنائية لمستوى أكبر

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 3 فبراير شُبَاط (رويترز) – ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى اليوم الثلاثاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض حيث أكد عزم تركيا الارتقاء بالعلاقات مع المملكة إلى مستوى أكبر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد لولي العهد استمرار دعم تركيا للاستقرار في سوريا، مضيفا أن بلاده ستعمل بالتعاون مع المملكة لإعادة إعمار سوريا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )