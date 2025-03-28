أمريكا: حكومة لبنان مسؤولة عن نزع سلاح جماعة حزب الله

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية من لبنان، وإن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله.

جاء تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول شن إسرائيل أول غارة لها على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاءت الغارة الجوية الإسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من لبنان في أصعب اختبار لوقف إطلاق النار.

واستهدفت الغارة مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، معقل جماعة حزب الله. وقالت إسرائيل إن المبنى هو مخزن لطائرات مسيرة للجماعة المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “تدافع إسرائيل عن شعبها ومصالحها بالرد على هجمات صاروخية من إرهابيين في لبنان”.

وأضاف “كجزء من اتفاق وقف أعمال القتال، حكومة لبنان مسؤولة عن نزع سلاح (جماعة) حزب الله، ونتوقع من القوات المسلحة اللبنانية (الجيش) نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين لمنع مزيد من الأعمال الحربية”.