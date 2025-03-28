The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

أمريكا: حكومة لبنان مسؤولة عن نزع سلاح جماعة حزب الله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية من لبنان، وإن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله.

جاء تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول شن إسرائيل أول غارة لها على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاءت الغارة الجوية الإسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من لبنان في أصعب اختبار لوقف إطلاق النار.

واستهدفت الغارة مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، معقل جماعة حزب الله. وقالت إسرائيل إن المبنى هو مخزن لطائرات مسيرة للجماعة المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “تدافع إسرائيل عن شعبها ومصالحها بالرد على هجمات صاروخية من إرهابيين في لبنان”.

وأضاف “كجزء من اتفاق وقف أعمال القتال، حكومة لبنان مسؤولة عن نزع سلاح (جماعة) حزب الله، ونتوقع من القوات المسلحة اللبنانية (الجيش) نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين لمنع مزيد من الأعمال الحربية”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية