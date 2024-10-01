مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أمريكا تعمل مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية من لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية من لبنان لنقل المزيد من الأمريكيين بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها شنت هجمات برية على لبنان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أن نحو ستة آلاف مواطن أمريكي في لبنان تواصلوا مع الوزارة للحصول على معلومات حول كيفية مغادرة لبنان، لكنه أوضح أنه ليس جميعهم يطلبون المساعدة في المغادرة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
173 إعجاب
123 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
50 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية