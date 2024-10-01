أمريكا تعمل مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية من لبنان

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واشنطن أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية من لبنان لنقل المزيد من الأمريكيين بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها شنت هجمات برية على لبنان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أن نحو ستة آلاف مواطن أمريكي في لبنان تواصلوا مع الوزارة للحصول على معلومات حول كيفية مغادرة لبنان، لكنه أوضح أنه ليس جميعهم يطلبون المساعدة في المغادرة.