أمريكا تهدد بخفض المساعدات لجنوب السودان بسبب رسوم على شحنات إنسانية

نيروبي 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – هددت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقليص مساعداتها لجنوب السودان ما لم تقم جوبا بإلغاء ما وصفته برسوم غير مشروعة تفرضها على الشحنات الإنسانية.

في بيان جاءت لهجته حادة على غير المعتاد وحمل عنوان “حان الوقت للتوقف عن استغلال الولايات المتحدة”، اتهم مكتب الشؤون الأفريقية الأمريكي حكومة جنوب السودان بأنها “تفرض رسوما باهظة على الشحنات الإنسانية” وأنها “تعرقل عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

لم يرد وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان بعد على طلب للحصول على تعليق.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لجنوب السودان. ونفذت واشنطن تخفيضات سريعة وكبيرة في مساعداتها الخارجية هذا العام.

ويعاني جنوب السودان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة، من الصراعات والأزمات منذ نال استقلاله عن السودان في 2011.

واعترض مانحون أجانب مرارا على محاولات سلطات جنوب السودان لتحصيل ضرائب على الواردات الإنسانية.

وقال البيان الأمريكي “تشكل هذه الإجراءات انتهاكات جسيمة من جنوب السودان لالتزاماته الدولية”.

وأضاف البيان “ندعو الحكومة الانتقالية إلى وقف هذه الإجراءات فورا. وإذا لم تفعل، فستبدأ الولايات المتحدة مراجعة شاملة لمساعداتها الخارجية لجنوب السودان، مع احتمال إجراء تخفيضات كبيرة”.

