إجراءات أمنية مشددة في باكستان غداة تفجير إسلام أباد الانتحاري

afp_tickers

3دقائق

اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى في أعقاب تفجير انتحاري أودى بحياة 12 شخصا فيها، وتعهدت الحكومة العمل على منع تكرار مثل هذه الهجمات.

استهدف الانفجار سيارة شرطة متوقفة أمام محكمة في إسلام أباد بعد ظهر الثلاثاء، وتبناه مساء فصيل من حركة طالبان الباكستانية.

وكانت المحكمة مغلقةالأربعاء، فيما انتشرت وحدات من قوات الأمن في مختلف شوارع العاصمة، وعززت نقاط تمركزها في محيط المباني الحكومية، في وقت عممت سفارات أجنبية عدة على رعاياها تعليمات بتوخي الحذر.

قتل 12 شخصا وجرح 27 آخرون في التفجير الانتحاري وهو الأول من نوعه تشهده العاصمة الباكستانية منذ ثلاث سنوات.

وبعد ساعات قليلة من التفجير، عقد رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس آصف زرداري اجتماعا أمنيا استثنائيا.

وأعلن زرداري في بيان أنه وشريف أكدا “التزامهما مواصلة العمليات ضد الإرهابيين الذين تدعمهم قوى أجنبية ومن يسهّلون عملهم حتى القضاء على الإرهاب تماما”.

وفي مواجهة تجدد الهجمات ضد قواتها الأمنية، تتهم إسلام أباد جارتها أفغانستان بدعم حركة طالبان الباكستانية، فيما تنفي كابول إيواء الحركة.

وأعربت حكومة طالبان الثلاثاء عن “حزنها العميق”، مؤكدة أنها “تدين بشدة الانفجار الذي وقع في العاصمة إسلام آباد وكذلك الهجوم على مدرسة” عسكرية على الحدود الأفغانية وقع الاثنين.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان تركّزت في المناطق الحدودية، لكنها امتدت أيضا إلى كابول حيث وقعت انفجارات.

واتفقت الدولتان على هدنة، لم تتمكنا من تحديد تفاصيلها خلال جولات عدة من المفاوضات.

كذلك تشتد التوترات بين باكستان والهند منذ الحرب القصيرة بينهما في أيار/مايو والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا على الجانبين، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار. وعززت نيودلهي أخيرا علاقاتها مع كابول،

أك-زز/ب ح/ص ك