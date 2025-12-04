إسرائيل: مقتل نحو 40 من مسلحي حماس المحاصرين في أنفاق تحت رفح

reuters_tickers

2دقائق

القدس 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل نحو 40 من مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين كانوا محاصرين في أنفاق تحت رفح بجنوب قطاع غزة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل حاليا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن هناك نحو 200 مسلح محاصرون في الأنفاق منذ شهور لكن بعضهم خرجوا وقتلوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو استسلموا.

وتسعى الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إلى التوصل لاتفاق يقضي بتسليم مقاتلي حماس سلاحهم مقابل المرور إلى مناطق أخرى من القطاع، لكن المحادثات تعثرت.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في وقت سابق إن الاتفاق سيكون اختبارا لعملية أوسع بغرض نزع سلاح حماس من كل غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن القتلى بينهم ثلاثة قياديين محليين على الأقل، بالإضافة إلى نجل غازي حمد أحد قادة حماس في المنفى.

وأكدت بعض المصادر في حماس مقتل قيادي واحد على الأقل، هو محمد البواب، رغم أن الحركة لم تؤكد الخبر رسميا.

ولم تؤكد حماس رسميا عدد المحاصرين أو من تبقى منهم.

وأحجم المتحدث باسم الحركة في غزة عن التعليق على مزاعم إسرائيل قتل أربعين مسلحا.

(تغطية صحفية معيان لوبيل ونضال المغربي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)