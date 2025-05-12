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إسرائيل تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في خطة مساعدات جديدة لغزة

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القدس (رويترز) – دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج المجتمع الدولي إلى دعم الخطة الإسرائيلية الجديدة بشأن توزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة وعدم إشراك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هذه العملية.

وقال هرتسوج خلال فعالية في برلين “تعرض إسرائيل آلية جديدة تسمح بتوزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة وتمنع حماس من التحكم في توزيعها”.

وأضاف وهو بجانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي دعا إلى استئناف إيصال المساعدات إلى غزة على الفور، “ندعو المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة إلى دراسة الخطة بتأن ومشاركتنا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية