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إسرائيل تفرج عن فلسطينيين بعد تأجيل بسبب فوضى شابت تسليم رهائن

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من نضال المغربي وإميلي روز ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ثلاثة رهائن إسرائيليين وخمسة تايلانديين يوم الخميس وبدأت إسرائيل إطلاق سراح 110 من السجناء الفلسطينيين بعد أن أرجأت العملية اعتراضا على احتشاد جموع حول الرهائن في أحد مواقع التسليم بغزة.

وبدا الخوف على أربيل يهود (29 عاما)، التي احتجزت خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 من تجمع نير عوز السكني، وواجهت صعوبة في شق طريقها عبر حشد لدى تنفيذ مسلحين عملية تسليمها للصليب الأحمر في مشهد متوتر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن محتجزا إسرائيليا آخر هو جادي موزيس (80 عاما) أُطلق سراحه أيضا مع خمسة تايلانديين من عمال مزارع إسرائيلية قرب القطاع عندما اقتحم مسلحون وقتها السياج الحدودي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشهد تسليمهم وسط تلك الحشود الضخمة صادم، وهدد بالموت لأي شخص يلحق الأذى بالرهائن.

وقال نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت سابق يوم الخميس إنهما أمرا بتأجيل الإفراج “حتى يتم ضمان الخروج الآمن لرهائننا في المراحل التالية”. وقال مكتب نتنياهو إن الوسطاء تعهدوا بضمان المرور الآمن للرهائن في عمليات الإفراج القادمة.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، وصلت حافلات إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية تحمل عددا من بين 110 سجناء فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق المرحلي الذي أوقف في 19 يناير كانون الثاني الجاري الحرب التي استمرت 15 شهرا في القطاع.

وزغردت نساء يرتدين ملابس فلسطينية تقليدية لدى وصول حافلات تقل معتقلين مفرج عنهم إلى رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما هتف رجال قائلين “بالروح والدم نفديكم يا أبطال”.

وزكريا الزبيدي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح المنافسة لحماس، أهم معتقل فلسطيني تم إطلاق سراحه يوم الخميس. وكان الزبيدي هرب من السجن عام 2021 مع ثلاثة سجناء آخرين لكن تم القبض عليه بعد ذلك.

ولطالما عُرف الزبيدي بأنه الرجل القوي بمدينة جنين في الضفة الغربية، وهي بؤرة للمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي وموقع مداهمات متكررة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عملية كبيرة قبل أسبوع فقط.

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