إسرائيل تقتل 3 من حماس في ضربة بشمال الضفة الغربية

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه قتل ثلاثة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في ضربة استهدفت مركبات في منطقة في غور الأردن بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن الثلاثة كانوا يخططون لهجوم وشيك وأن جنوده نفذوا مداهمة لاحقة في المنطقة تمخضت عن ضبط أربعة أسلحة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مقتل اثنين من أعضائها وقالت إنهما قتلا أثناء مهمة قرب بلدة عقابا في طوباس بشمال الضفة الغربية، وتعهدت بمواصلة السير على “درب الجهاد والمقاومة حتى النصر والتحرير بإذن الله”.