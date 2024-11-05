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إصابة 12 في حريق بمصفاة توبراش النفطية في تركيا

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أنقرة (رويترز) – قالت شركة التكرير التركية (توبراش)، أكبر مصفاة للنفط في تركيا، يوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في موقعها أثناء العمل على مكبس، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بإصابات طفيفة في شمال غرب البلاد.

وذكرت توبراش في بيان أن الحريق تحت السيطرة وجرى تعطيل الوحدة، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى في محافظة قوجه ايلي. وأضافت أن العمليات الأخرى في المصفاة مستمرة دون تغيير.

وقال تلفزيون إن.تي.في ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق إن انفجارا وقع في موقع توبراش.

وأظهرت لقطات دخانا يتصاعد من الموقع بالقرب من إسطنبول.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية