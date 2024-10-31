إعادة فرز الأصوات في جورجيا تؤكد فوز الحزب الحاكم (اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس)

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أكدت عملية إعادة فرز جزئي للأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات التشريعية المتنازع عليها نهاية الأسبوع الماضي في جورجيا، فوز الحزب الحاكم، وفق ما أفادت اللجنة الانتخابية وكالة فرانس برس الخميس، بعدما نددت المعارضة بحصول تزوير.

وقالت اللجنة الانتخابية إن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالى 12 % من مراكز الاقتراع و14 % من الأصوات “لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا”.

وأشارت إلى أن “الفرز النهائي لم يتغير إلا بشكل طفيف للغاية في حوالى 9 % من مراكز الاقتراع التي أعيد فرز الأصوات فيها”.

وخرج حزب “الحلم الجورجي” الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت، لكن المعارضة لم تعترف بهذه النتائج.

وندّدت الرئيسة الجورجية الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي خصوصا بنظام احتيال “معقّد” خلال هذه الانتخابات التشريعية.

وأعلنت زورابيشفيلي التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق في هذه “الاتهامات بالتزوير” الأربعاء، أنها رفضت الذهاب.

ام/الح/غ ر