مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إعادة فرز الأصوات في جورجيا تؤكد فوز الحزب الحاكم (اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكدت عملية إعادة فرز جزئي للأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات التشريعية المتنازع عليها نهاية الأسبوع الماضي في جورجيا، فوز الحزب الحاكم، وفق ما أفادت اللجنة الانتخابية وكالة فرانس برس الخميس، بعدما نددت المعارضة بحصول تزوير.

وقالت اللجنة الانتخابية إن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالى 12 % من مراكز الاقتراع و14 % من الأصوات “لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا”.

وأشارت إلى أن “الفرز النهائي لم يتغير إلا بشكل طفيف للغاية في حوالى 9 % من مراكز الاقتراع التي أعيد فرز الأصوات فيها”.

وخرج حزب “الحلم الجورجي” الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت، لكن المعارضة لم تعترف بهذه النتائج.

وندّدت الرئيسة الجورجية الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي خصوصا بنظام احتيال “معقّد” خلال هذه الانتخابات التشريعية.

وأعلنت زورابيشفيلي التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق في هذه “الاتهامات بالتزوير” الأربعاء، أنها رفضت الذهاب.

ام/الح/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية