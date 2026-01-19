إمارة رأس الخيمة تسجل نموا بنسبة 12% في العائدات السياحية

حقّقت إمارة رأس الخيمة أداء سياحيا قياسيا خلال العام 2025، من خلال ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 12%، واستقطبت 1,35 مليون زائر في نمو بنسبة 6%، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

ويأتي سعي الإمارة إلى تحقيق نمو في القطاع السياحي ضمن استراتيجية 2030 الرامية لاستقطاب 3,5 مليون زائر سنويا ومضاعفة عدد الغرف الفندقية.

وارتفعت أعداد الزوار من روسيا بنسبة 20%، والصين بنسبة 19%، والهند بنسبة 14%، والمملكة المتحدة بنسبة 10%، إضافة إلى نمو السوق المحلي بنسبة 7%.

وساهم التوسع في شبكة الربط الجوي عبر شراكات مع شركات طيران مثل “إنديغو” و”العربية للطيران” في تحقيق قفزات نوعية في أعداد الزوار من أسواق جديدة.

