The Swiss voice in the world since 1935
إيران تعدم امرأة بتهمة قتل ابنة زوجها البالغة أربع سنوات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت إعدام امرأة في شمال غرب البلاد بعد إدانتها بقتل ابنة زوجها البالغة أربع سنوات.

وذكرت وكالة أنباء ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية عند حدوث الوقائع أن الطفلة التي عُرّف عنها باسم آفا توفيت في كانون الأول/ديسمبر 2023 متأثرة بإصابات دماغية ناجمة عن جروح ألحقتها بها زوجة أبيها.

وبعد إجراءات قانونية، حُكم على المرأة في آذار/مارس 2024 بالقصاص، وهي عقوبة تجيز لعائلة الضحية المطالبة بالإعدام.

وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقا.

وقال ناصر عتباتي، رئيس قضاة محافظة أذربيجان الغربية، حيث وقعت الجريمة، إن الإعدام نُفذ فجر السبت، مضيفا أن والدة آفا “طالبت بشدة” بالقصاص.

ولم تكشف السلطات عن اسم المرأة التي أُعدمت.

لا تزال إيران تطبق عقوبة الإعدام للمدانين بجرائم تشمل القتل والاغتصاب، وعادة ما تُنزل هذه العقوبة شنقا في ساعات الفجر.

إيران ثاني أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفق منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.

رخ/جك/ناش

