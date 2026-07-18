إيران تعلن قصف مواقع عسكرية أميركية في الخليج ردا على استهداف متكرر لأراضيها

afp_tickers

المشاركة

8دقائق

شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما شنت إيران السبت هجمات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية الأميركية في الكويت والأردن والبحرين، ردا على القصف الأميركي المتكرر لأراضيها.

وأفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تلغرام بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأديرع ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم وعدة جسور اتصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أميركية في البحرين.

وأعلنت السلطات الكويتية السبت أن فرق الإطفاء تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما، اندلعا جرّاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها.

وكانت قد أعلنت تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها. ويُعد هذا ثاني استهداف لمحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه خلال يومين، وذلك غداة تعرض إحدى محطاتها لهجوم أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافقها ووحداتها.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان “في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت؛ تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية”.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية السبت “إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي نظرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدواني الإيراني”.

– البحرين والأردن –

في البحرين، أعلن الجيش السبت اعتراض هجمات إيرانية جديدة، فيما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المنامة بسماع أصوات انفجارات عدّة صباحا.

وقالت قوة دفاع البحرين في بيان “تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم السبت”.

ومنذ فجر السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية خمس مرات على منصة إكس إطلاق صافرة الإنذار، وطلبت “من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.

وفي الأردن أفاد بيان للجيش نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة مؤكدا أن “عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما “بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية” واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، الأمر الذي نفاه الجيش الأميركي.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني أيضا بأنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة.

وتوعد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الجمعة، بأن تدخل إيران “مرحلة هجوم شامل” إذا استمرت الضربات الاميركية أكثر “من يومين الى ثلاثة ايام”.

وقال رضائي وفقا للتلفزيون الرسمي إن إيران لن تكتفي “بالرد بالمثل (…) ولن يكون هناك أي حد سياسي يوفر الأمان للقوات التي تواجه الهجمات الإيرانية”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف “مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية”.

وفي أكبر تصعيد منذ استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين، اتهمت إيران القوات الأميركية باستهداف بنى تحتية مدنية شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات.

في الأثناء، أعلن الجيش الأميركي في بيان على منصة اكس أنه استهدف “مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية” في إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد خلال الأسبوع بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وسجلت حركة الملاحة في مضيق هرمز الخميس أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وفقا لبيانات شركتي تتبع حركة السفن كبلر ومارين ترافيك.

– معاقبة للمعتدي –

أعلنت الكويت الجمعة أن إحدى محطاتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وأضرار، داعية المواطنين إلى “ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه المرحلة الاستثنائية”.

كما أعلنت القوات المسلحة في الكويت والأردن والبحرين وقطر، وهي جميعها حليفة مقربة للولايات المتحدة، أنها تصدت لهجمات جوية فجر الجمعة.

وفي قطر، أصيب طفل بجروح جراء شظايا، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العديد الأميركية، مؤكدا تدمير أنظمة رادار وطائرات عسكرية فيها “معاقبة للمعتدي”.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة إنها استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت بطائرات مسيّرة مفخخة، وإنها قصفت طائرات أميركية في الأردن باستخدام صواريخ بالستية ومسيّرات، ردا على القصف الأميركي الليلي.

كذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة استهداف “مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو” في منطقة التنف السورية قرب الحدود العراقية، إضافة إلى رادارات أميركية في عُمان.

غير أنّ مصدرا عسكريا سوريا نفى لوكالة فرانس برس تعرّض قاعدة التنف للقصف.

وقُتل تسعة عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف فجر الجمعة على معسكرهم في إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

واعلنت طهران الجمعة إن الضربات الأميركية منذ 22 حزيران/يونيو أوقعت 38 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير إثر ضربات إسرائيلية أميركية على الجمهورية الإسلامية، وأوقعت آلاف القتلى في إيران ولبنان، ولا تزال تهز الاقتصاد العالمي.

ودعا وزيرا خارجية الصين وباكستان الجمعة الأطراف المتحاربة إلى استئناف المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة منتصف حزيران/يونيو والتي انهارت لاحقا. وتؤدي باكستان دور الوسيط في المحادثات.

بورز/هول/غد/ب ق