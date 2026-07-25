إيران تقول إنها باعت نفطا بـ18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

قالت وزارة النفط الإيرانية السبت إنّها تمكّنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنها باعت “نفطا بـ11,5 مليار دولار خلال فترة الحرب وبـ6,5 مليارات دولار خلال الهدنة” التي انهارت في وقت سابق من هذا الشهر.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذه العائدات تمثّل أكثر من 60 في المئة من الإيرادات النفطية المتوقعة في موازنة العام، رغم الأزمة”.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أشار في أواخر حزيران/يونيو إلى أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأميركي على موانئها.

وأشعلت الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران فتيل الحرب في 28 شباط/فبراير، ما دفع طهران إلى الردّ باستهداف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوقفت هدنة معلنة في نيسان/أبريل إلى حد كبير العمليات القتالية، لكن الضربات استؤنفت مطلع تموز/يوليو مع احتدام النزاع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.

بدم/ود/الح