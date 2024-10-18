ارتفاع حصيلة انفجار صهريج للوقود في نيجيريا إلى 170 قتيلا

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ارتفعت حصيلة انفجار صهريج للوقود مساء الثلاثاء في شمال نيجيريا إلى 170 قتيلا، فيما يخضع 70 شخصا للعناية المركزة في المستشفيات، وفق أرقام الشرطة الجمعة.

مساء الثلاثاء، انحرفت شاحنة تنقل الوقود عن مسارها لتفادي الاصطدام بشاحنة أخرى في منطقة ماجيا (ولاية جيغاوا) على بعد حوالى مئة كيلومتر من شمال شرق كانو، كبرى المدن في الشمال.

وبعد الحادث، توافد سكان إلى الموقع لجمع الوقود الذي انسكب في المحيط، قبل أن تنفجر الشاحنة، مودية بالعشرات.

وقال لاوان شيسو آدم، أحد الناطقين باسم الشرطة، في بيان الجمعة أن “عدد القتلى ارتفع إلى 170″، مشيرا إلى أن “70 شخصا هم في العناية المركزة في مراكز استشفائية في أزار ونغورو وبرنين كودو”.

وأوضح أن جرحى آخرين يخضعون للعلاج في مستشفيات أخرى.

وكانت حصيلة سابقة صدرت الأربعاء أفادت بمقتل 140 شخصا ونقل عدد مواز من الأشخاص إلى المستشفيات.

ويعدّ هذا الحادث من حوادث انفجار الصهاريج التي حصدت أكبر عدد من الأرواح في نيجيريا ويعكس ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود.

ويشهد البلد الأكثر تعدادا للسكان في إفريقيا أزمة اقتصادية حادة في ظلّ تضخّم كبير مدفوع خصوصا بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس بولا أحمد تينوبو الذي يتولّى الحكم منذ أيار/مايو 2023.

وبات الوقود سلعة لم تعد في متناول الكثير من أبناء البلد إثر ازدياد سعره خمس مرّات في 18 شهرا.

وكشف تقرير جديد صدر الخميس عن البنك الدولي أن 56 % من النيجيريين يعيشون تحت خطّ الفقر، في مقابل 40 % سنة 2018.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، تسبّب انفجار ناجم عن اصطدام شاحنة صهريج بأخرى كانت تنقل ركابا وماشية بمقتل 59 شخصا على الأقلّ في غرب البلد.

ابو/م ن/ب ق