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استقبال حاشد لخالدة ضياء لدى عودتها إلى بنغلادش

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عادت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب القومي الذي يتمتع بنفوذ قوي، إلى وطنها حيث استقبلها مؤيدوها بالهتافات الثلاثاء بعد أشهر قضتها في الخارج لتلقي العلاج.

قادت ضياء، البالغة من العمر 79 عاما، الدولة الواقعة في جنوب آسيا مرتين، لكنها سُجنت بتهمة الفساد في عام 2018 خلال فترة حكم الشيخة حسينة التي منعتها من السفر للعلاج.

رُفعت عنها الإقامة الجبرية بعد أن أطاحت انتفاضة جماهيرية قادها الطلبة بالشيخة حسينة في آب/أغسطس 2024. 

وقال المتحدث باسم الحزب القومي شاعر الكبير إنها سافرت إلى بريطانيا في كانون الثاني/يناير وعادت الثلاثاء.

وكان في استقبالها الآلاف من نشطاء الحزب الذين اصطفوا على جانبي الطريق المؤدي إلى المطار، حاملين صورها ولافتات الترحيب وملوحين بأعلام الحزب.

أعلن محمد يونس أن الانتخابات ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر، أو بحلول حزيران/يونيو 2026 على أبعد تقدير. ويونس الحائز على جائزة نوبل للسلام والبالغ من العمر 84 عاما، يقود الحكومة المؤقتة التي شُكلت إثر فرار حسينة إلى المنفى بعد اقتحام الحشود قصرها.

وقال الأمين العام للحزب القومي ميرزا فخر الإسلام المغير للصحافيين “هذا يومٌ مهمٌّ لبلادنا وشعبنا … الاحتفال الذي نشهده ليس مجرد تدفقٍ للمشاعر، بل هو أيضا دليلٌ على قوتنا”. 

ما زالت حسينة في منفاها الاختياري في الهند، وقد تحدت أمر اعتقالٍ بحقها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ص ا/ص ك/غد

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