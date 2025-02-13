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اصطدام بين حاملة طائرات أميركية وسفينة تجارية في البحر المتوسط

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أعلنت البحرية الأميركية الخميس أنّ حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” اصطدمت بسفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط من دون أن يلحق بها أيّ أذى.

وقال المتحدّث باسم الأسطول السادس الأميركي تيموثي غورمان في بيان إنّ حادث الاصطدام بين حاملة الطائرات والسفينة التجارية “بشيكتاش-إم” وقع ليل الأربعاء بينما كانت الحاملة تعمل قرب مدينة بورسعيد المصرية.

وأضاف أنّ “الاصطدام لم يعرّض هاري إس ترومان (سي في إن 75) لأيّ خطر إذ لم ترد تقارير عن وقوع أي تسرب للمياه أو إصابات. لم تتأثر محرّكات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة”.

وأوضح أنّ الحادث قيد التحقيق. 

ولم يذكر البيان ما إذا كانت السفينة التجارية قد تضررت من جراء الحادث.

وبحسب مواقع إلكترونية تعنى بتعقّب حركة الشحن البحري فإنّ “بشيكتاش-إم” سفينة شحن بضائع عامة ترفع علم بنما. 

وتنشر الولايات المتحدة حول العالم حاملات طائرات، وهي سفن حربية ضخمة تشغّل الواحدة منها آلاف البحّارة وتحمل عشرات الطائرات.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قفز طيّاران في سلاح البحرية الأميركية بسلام من طائرة حربية من طراز إف/إيه-18 تابعة للحاملة هاري ترومان بعد أن أسقطت مقاتلتهما، من طريق الخطأ، سفينة حربية أميركية مزوّدة بصواريخ موجّهة فوق البحر الأحمر.

ود/بم/ب ق

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